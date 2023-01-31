Слесаря из Нижнего Новгорода оштрафовали за «дискредитацию армии»‎ по доносу коллег

В Нижнем Новгороде сотрудника авиационного завода «Сокол» Владимира Киселева оштрафовали на 30 тыс. рублей за «дискредитацию армии» (ст.20.3.3 КоАП РФ). Он срывал «патриотические» листовки в поддержку СВО на стенде предприятия, а коллеги донесли. Россияне с помощью ASTRA собрали деньги для оплаты штрафа за час.
Это второй штраф за «дискредитацию». Листовку он сорвал еще 30 ноября, протокол оформили 30 января. Ранее его штрафовали также на 30 тыс. рублей.
«Началось с того, что профсоюз наш начал отчислять в армию РФ деньги. Я против этого, выразил своё недовольство и попросил выйти из профсоюза. Затем на стендах завода летом появились листки «Все для победы». Я начал постоянно их срывать, пока никто не видел. Я срываю, они вешают. В итоге они поставили аж дежурного следить за этим стендом», — рассказывал Киселев.
По его словам, донос в службу безопасности завода написали сразу пять человек. С СБ у него до этого были вопросы: его долго расспрашивали обо всем после одной заграничной поездки. Киселев также рассказал, что после митингов в поддержку Алексея Навального* на заводе пошли увольнения.
Коллегам-доносчиком он высказал свое мнение о них. Они снова вызвали полицию и заявили на него, что он угрожает им убийством.
«Думаю, сейчас они меня будут увольнять», — рассказал Владимир.
*Алексея Навального российские власти считают «террористом и экстремистом».