Слесаря из Нижнего Новгорода оштрафовали за «дискредитацию армии»‎ по доносу коллег

В Нижнем Новгороде сотрудника авиационного завода «Сокол»‎ Владимира Киселева оштрафовали на 30 тыс. рублей за «дискредитацию армии» (ст.20.3.3 КоАП РФ). Он срывал «патриотические»‎ листовки в поддержку СВО на стенде предприятия, а коллеги донесли. Россияне с помощью ASTRA собрали деньги для оплаты штрафа за час.

Это второй штраф за «дискредитацию»‎. Листовку он сорвал еще 30 ноября, протокол оформили 30 января. Ранее его штрафовали также на 30 тыс. рублей.

«Началось с того, что профсоюз наш начал отчислять в армию РФ деньги. Я против этого, выразил своё недовольство и попросил выйти из профсоюза. Затем на стендах завода летом появились листки «Все для победы». Я начал постоянно их срывать, пока никто не видел. Я срываю, они вешают. В итоге они поставили аж дежурного следить за этим стендом»‎, — рассказывал Киселев.

По его словам, донос в службу безопасности завода написали сразу пять человек. С СБ у него до этого были вопросы: его долго расспрашивали обо всем после одной заграничной поездки. Киселев также рассказал, что после митингов в поддержку Алексея Навального* на заводе пошли увольнения.

Коллегам-доносчиком он высказал свое мнение о них. Они снова вызвали полицию и заявили на него, что он угрожает им убийством.

«Думаю, сейчас они меня будут увольнять», — рассказал Владимир.





*Алексея Навального российские власти считают «террористом и экстремистом».