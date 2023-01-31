Обвинение запросило девять лет колонии журналисту Александру Невзорову*

«Медиазона* сообщила, что журналисту Александру Невзорову* обвинение запросило девять лет колонии за распространение «фейков» об армии‎ (п.«д»‎ ч.2 ст.207.3 УК РФ). Приговор вынесут 1 февраля.

Поводом стали его посты и стримы о погибших мирных жителях в Буче и Мариуполе, которые он публиковал за границей.

Невзорова* объявили в розыск 29 апреля, а 6 мая Басманный районный суд его заочно арестовал. Суд пройдет без него, потому что он «скрылся от следствия»‎.

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*«Медиазону»‎ и Александра Невзорова Минюст России считает «иностранными агентами»‎.