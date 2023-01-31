Краснов: с фронта вернули более 9 тыс. незаконно мобилизованных

Генпрокурор России Игорь Краснов рассказал Владимиру Путину, что с фронта вернули домой больше 9 тыс. незаконно мобилизованных. Ошибки Краснов объяснил проблемами воинского учета.

Всех вернувшихся не должны были мобилизовывать по состоянию здоровья.

«Усилиями надзора возвращено домой свыше 9 тыс. граждан, которые были незаконно мобилизованы, в том числе тех, кто по состоянию своего здоровья никоим образом не должны были быть мобилизованы», — цитирует Краснова РБК.

Он добавил, что мобилизация выявила массу проблем и заставила пересмотреть подходы к организации воинского учета.

Указ о мобилизации продолжает действовать с 21 сентября. Сейчас, как говорил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, призыв резервистов не идет, но продолжают действовать «другие положения»‎, в том числе секретный пункт. При этом в регионах сообщают, что готовятся ко второй волне мобилизации.