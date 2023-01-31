Песков: Россия будет следить за соблюдением прав Софьи Сапеги

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в комментарии «Коммерсант-FM»‎ сказал, что Россия продолжит следить за судьбой осужденной в Беларуси Софьи Сапеги. Ей отказали в помиловании. О том, будет ли она обменена, Песков не сообщил.

На вопрос о том, почему усилий оказалось недостаточно Песков ответил, что речь о суверенном государстве со своими законами.

«Оказалось недостаточно, потому что речь идет про суверенное государство со своими законами. Были предприняты все возможные усилия. Мы будем продолжать отслеживать, как соблюдаются права российской гражданки», — ответил Песков.

Софью Сапегу посадили на шесть лет колонии. Суд считает, что она причастна к администрированию Telegram-каналов, в которых опубликовали личные данные силовиков, избивавших протестующих в 2020 году. В помиловании ей отказали.