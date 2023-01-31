После разговора с DW* двух москвичей проверят на «дискредитацию армии»‎

«Осторожно, новости»‎ сообщили, что в Москве двух человек проверяют на «дискредитацию армии»‎. Они участвовали в уличном опросе DW* об увеличении военной помощи Украине.

Видео были опубликованы в Telegram. Некоторые были «категорически против» поставок оружия‎, но были и те москвичи, кто отнесся к этому положительно, потому что они «желают Украине победить».

В отношении двух участников начали проверку. Их высказывания расценили как положительную оценку поставок вооружения Украине. Проверка идет по административной статье.

*DW Минюст России считает «иностранным агентом»‎.