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#Новости

После разговора с DW* двух москвичей проверят на «дискредитацию армии»‎

31.01.2023

Они участвовали в уличном опросе по поводу увеличения военной помощи Украине

«Осторожно, новости»‎ сообщили, что в Москве двух человек проверяют на «дискредитацию армии»‎. Они участвовали в уличном опросе DW* об увеличении военной помощи Украине. 

Видео были опубликованы в Telegram. Некоторые были «категорически против» поставок оружия‎, но были и те москвичи, кто отнесся к этому положительно, потому что они «желают Украине победить».

В отношении двух участников начали проверку. Их высказывания расценили как положительную оценку поставок вооружения Украине. Проверка идет по административной статье. 


*DW Минюст России считает «иностранным агентом»‎. 



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