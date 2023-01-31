В Рязанской области составили протокол о «дискредитации армии»‎ за надпись в туалете ТЦ

The Insider* и Baza сообщили, что в Рязанской области на Юлию Варакушину составили протокол о «дискредитации армии»‎ (ст.20.3.3 КоАП РФ). Поводом стала антивоенная надпись на внутренней стороне двери кабинки в женском туалете торгового центра. Женщина написала: «Путин убийца, войска возвращайтесь домой».

Происшествие произошло в городе Касимов 28 января. Полиция вышла на Варакушину через два дня. Они не объяснили, как вычислили автора надписи. Женщине грозит штраф до 50 тыс. рублей.

Протоколы о «дискредитации»‎ армии накануне составили на супружескую пару в Краснодаре. То ли посетителям, то ли персоналу ресторана не понравился их личный разговор с осуждением боев в Украине. На прошлой неделе в «дискредитации»‎ подозревали даже школьников.

*The Insider российские власти считают «нежелательной организацией»‎.