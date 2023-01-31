За поджог военкомата жителя Нижневартовска осудили на 12 лет колонии

ТАСС сообщил, что в Нижневартовске, Ханты-Мансийского АО, Центральный окружной военный суд вынес приговор по делу о поджоге военкомата. Обвиняемого Владислава Борисенко приговорили к 12 годам колонии строгого режима. Дело впервые было квалифицировано как «теракт»‎ по предварительному сговору (п.«а»‎ ч.2 ст.205 УК РФ).

Первые три года срока осужденный должен будет отбывать в тюрьме, а остальной срок в колонии строгого режима. Борисенко также должен будет выплатить штраф в 6 тыс. рублей.

Борисенко вместе с Василием Гаврилишиным 4 мая 2022 года пытались поджечь военкомат, площадь огня составила 1 кв. м, никто не пострадал. Дело Гаврилишина рассматривается отдельно.

По данным «ОВД-Инфо»*, Борисенко снимал процесс поджога. Прокуратура требовала 13 лет колонии, а целью поджога назвала дестабилизацию работы органа власти и уничтожение документов, «многие из которых существовали в единственном экземпляре». По версии силовиков, они выполнили заказ, полученный в Telegram. За это им якобы обещали до 3 млн рублей.





*«ОВД-Инфо»‎ Минюст России считает «иностранным агентом»‎.