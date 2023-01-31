Семья бывшего министра транспорта Левитина планирует судиться со сторонниками Навального*

Юрист Иван Жданов** сообщил, что брат бывшего министра транспорта Игоря Левитина подал в суд на сторонников Алексея Навального*. Ему не понравилось, что его включили в санкционный «список 6000 разжигателей войны»‎. По его мнению, была опорочена его честь, достоинство и деловая репутация.

«Важные истории»‎*** сделали прекрасное расследование о том, что Левитин-брат сделал состояние в транспортной сфере благодаря министру транспорта. Думаю, вся эта офшорная сеть брату и принадлежит на самом деле. Но теперь целое семейство Левитиных (к слову, все из Одессы, как себя чувствуете?) подали на нас в суд. Почему же новость прекрасна? А потому, что это как ничто лучше доказывает, что жулики и воры совсем не в восторге от нашего списка. Никто из семьи Левитиных, включая самого Левитина-министра, еще не в санкционных списках. А им уже всё это не нравится, и в суды подают. Не хочется лишаться имущества в 300 млн долларов. Надеюсь, под санкции теперь всё семейство попадет быстрее. Как говорят в Одессе: «Ну ты посмотри на этих патриотов за мой счёт!»‎ — написал Иван Жданов.

*Алексея Навального российские власти считают «террористом и экстремистом»‎.

**Ивана Жданова Минюст России считает «иностранным агентом»‎.

***«Важные истории»‎ российские власти признали «нежелательной организацией»‎.