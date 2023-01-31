МВД: в России за 2022 год выдали на 40% больше загранпаспортов

ТАСС со ссылкой на статистику МВД пишет, что в России за 2022 год выдано на 40% больше загранпаспортов. Всего оформлено 5,4 млн таких документов: это на 1,5 млн больше, чем в 2021 году.

В МВД сообщили, что всего за 2022 год оформили 13 384 942 документа. Из них загранпаспортов — 5 413 374. За 2021 год было оформлено 3 892 586 загранпаспортов, в 2020 — всего 2,7 млн.

Рекорд по оформлению заграничных документов был в марте 2022 года. Тогда МВД выдало 560 тыс. паспортов. Практически такой же уровень наблюдали в декабре 2022 года — было оформлено 553 тыс. паспортов.