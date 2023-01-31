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DW*: Россия на 137 месте по одобрению и распространению коррупции

31.01.2023

Это место страна делит с Парагваем и Мали

DW* проанализировала доклад Transparency International** об индексе восприятия коррупции за 2022 год. Эксперты отмечают, что авторитарные страны все чаще используют коррупцию как инструмент внешней политики для воздействия на демократические страны. Результат России не изменился по сравнению с прошлым годом: она на 137-м месте вместе с Мали и Парагваем. 

Индекс восприятия коррупции оценивают в 180 странах. За основу берутся опросы в деловых кругах и среди экспертов. Аналитики в докладе отмечают, что в 2022 году появилось относительно новое явление: все более широкое применение коррупции для достижения внешнеполитических целей. Подобный подход используют авторитарные страны. 

Меньше всего коррупция распространена в Дании, Финляндии, Новой Зеландии, Норвегии, Сингапуре. Хуже всего ситуация в Ливии, Йемене, Сирии, Южном Судане и Сомали. Турция и Венгрия потеряли за последние 10 лет больше всего баллов — по 13. Аналитики считают, что причина в наступлении на свободу СМИ, гражданского общества, ограничение независимости судебной системы. 

В постсоветских странах лучше всего ситуация в Эстонии — страна заняла 14-е место. Вместе с ней в первой четверти списка Литва, Латвия и Грузия. Улучшили позиции по сравнению с прошлым годом Армения (63-я позиция), Украина (116-е место). Беларусь оказалась на 91-м месте. Россия делит 137-е место с Парагваем и Мали. У России из 100 возможных (совсем нет коррупции) оказалось всего 28 баллов. 

Россия была также среди стран, которые активно использовали коррупцию для достижения внешнеполитических целей. В качестве примера привели создание, в том числе в Германии, разветвленной сети, которая влияла на энергетическую политику страны, предоставление немецким политикам денежных должностей в российских энергетических структурах. 


Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov


*DW Минюст России считает «иностранным агентом»‎. 

**Transparency International российские власти считают «нежелательной организацией»‎.



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