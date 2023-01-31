DW*: Россия на 137 месте по одобрению и распространению коррупции

DW* проанализировала доклад Transparency International** об индексе восприятия коррупции за 2022 год. Эксперты отмечают, что авторитарные страны все чаще используют коррупцию как инструмент внешней политики для воздействия на демократические страны. Результат России не изменился по сравнению с прошлым годом: она на 137-м месте вместе с Мали и Парагваем.

Индекс восприятия коррупции оценивают в 180 странах. За основу берутся опросы в деловых кругах и среди экспертов. Аналитики в докладе отмечают, что в 2022 году появилось относительно новое явление: все более широкое применение коррупции для достижения внешнеполитических целей. Подобный подход используют авторитарные страны.

Меньше всего коррупция распространена в Дании, Финляндии, Новой Зеландии, Норвегии, Сингапуре. Хуже всего ситуация в Ливии, Йемене, Сирии, Южном Судане и Сомали. Турция и Венгрия потеряли за последние 10 лет больше всего баллов — по 13. Аналитики считают, что причина в наступлении на свободу СМИ, гражданского общества, ограничение независимости судебной системы.

В постсоветских странах лучше всего ситуация в Эстонии — страна заняла 14-е место. Вместе с ней в первой четверти списка Литва, Латвия и Грузия. Улучшили позиции по сравнению с прошлым годом Армения (63-я позиция), Украина (116-е место). Беларусь оказалась на 91-м месте. Россия делит 137-е место с Парагваем и Мали. У России из 100 возможных (совсем нет коррупции) оказалось всего 28 баллов.

Россия была также среди стран, которые активно использовали коррупцию для достижения внешнеполитических целей. В качестве примера привели создание, в том числе в Германии, разветвленной сети, которая влияла на энергетическую политику страны, предоставление немецким политикам денежных должностей в российских энергетических структурах.

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*DW Минюст России считает «иностранным агентом»‎.



**Transparency International российские власти считают «нежелательной организацией»‎.