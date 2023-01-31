The Guardian: троих приговоренных к смертной казни участников иранских протестов пытали

The Guardian рассказала о пытках в Иране троих приговоренных к смертной казни участников протестов. Пытки подробно зафиксировала Amnesty International. Правозащитники выразили глубокую озабоченность по поводу судебной системы страны.

В декабре 2022 года смертные приговоры получили 18-летний Аршия Такдастан, 19-летний Мехди Мохаммадифард и 31-летний Джавад Рухи. Они участвовали в протестах в Ношаре, провинция Мазендаран. Их признали виновными во «вражде против Бога» и «разложении на земле».

Один из мужчин — Мехди Мохаммадифард — был изнасилован охранниками тюрьмы и жестоко избит, после чего ему потребовалась помощь медиков. Рухи жестоко избили и подвергли порке: для этого его привязали к столбу. Такдастан также неоднократно подвергался избиениям.

Всем троим отказали в праве на адвоката по выбору. Слушание и вынесение смертного приговора заняло меньше часа.

Правозащитники призывают отменить смертные приговоры. Имена тех, кто пытал и избивал протестующих, в скором времени передадут западным властям.

В прошлом году иранские власти уже казнили нескольких протестующих: публично, через повешение. Акции начались после смерти курдской девушки Махсы Амини, которую задержали за «неправильное» ношение хиджаба. Выступления за права женщин переросли в антиправительственные протесты и не прекращаются с сентября.