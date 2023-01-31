«Коммерсант»‎: «Белавиа»‎ могут разрешить неограниченные полеты в России

«Коммерсант»‎ узнал, что Росавиация рассматривает возможности для снятия всех ограничений на полеты в Россию для белорусской «Белавиа»‎. Участники рынка считают, что подобные меры возможны только при таких же условиях для российских перевозчиков. Среди выгод называют возможное увеличение трансфера в Грузию.

Эксперты считают, что усиление присутствия белорусского перевозчика позволит выиграть в цене пассажиру. Но спрос на полеты из регионов в Минск недостаточен для серьезного расширения.

Помимо ограничений на число полетов в Беларусь есть и ценовая разница. Так, сейчас российские авиакомпании обслуживаются в аэропорту Минска по ценам, установленным для иностранных компаний. «Белавиа»‎ платит по тарифам российских перевозчиков.

География полетов «Белавиа»‎ не намного шире, чем российских авиакомпаний после введения санкций. Единственное перспективное направление — Грузия, с которой Россия прекратила прямое авиасообщение. Однако даже в этом случае отмечается, что основной поток пассажиров из Москвы и Санкт-Петербурга будет направляться через Ереван.