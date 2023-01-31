Джо Байден: США не будут поставлять Украине истребители

Журналисты Reuters сообщили, что президент США Джо Байден не одобрил поставку Украине истребителей. Ранее Politico и другие СМИ писали, что Пентагон не исключает передачу военных самолетов после договоренностей об отправке танков в Украину.

Представитель украинской стороны отмечал, что пилотам нужно около полугода, чтобы освоить эти истребители. Некоторые союзник не исключали, что стороны могут договориться о такой помощи. Байден сказал, что США не предоставят Киеву истребители F-16. раскритиковал дискуссию об отправке в Украину истребителей и канцлер Германии Олаф Шольц.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Россия усиливает атаки на Донбассе и планирует перейти к наступлению в ближайшие месяцы. По прогнозам Института изучения войны, наступление может быть к марту.

Российские силы говорят об успехах в Донецкой области. ЧВК «Вагнер»‎ утверждала, что заняла Благодатное, в «ДНР»‎ говорили об укреплении позиций под Угледаром. Подкрепления перебрасывают также к Бахмуте.



