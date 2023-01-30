Главные новости политики 30 января

На фронте

В Харькове в результате российского обстрела поврежден жилой дом. По информации местных властей, погибла одна женщина, три человека пострадали. В области также обстреливали приграничные населенные пункты, пострадал один человек.

В Херсоне обстреляна больница. Всего, по данным областной администрации, было 42 прилета за сутки, 13 раз обстреливали Херсон. Погибли три человека, восемь человек ранены.

В Белгородской и Курской областях также обстрелы. В Белгородской области атакованы села Базлюдовка, Новая Таволжанка и поселок Первомайский. Двое мужчин ранены в Безлюдовке. В Курской области под обстрел попала деревня Поповка. В регионе готовятся к усилению обороны: сюда направят дополнительные силы военных.

Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что президент России Владимир Путин не стремится к миру, а планирует продолжать бои в Украине. Как пишет ВВС, Столтенберг подчеркнул, что «это война, которую выбрал президент Путин»‎, и он может ее закончить сегодня.

«Но проблема в том, что мы не видим никаких признаков того, что президент Путин и власти в Москве готовятся к миру. Мы видим обратное. Мы видим, что они готовятся продолжать войну, что они мобилизуют еще солдат, более 200 тыс. человек, а возможно даже больше. Что они активно приобретают новое оружие, боеприпасы, наращивают собственное производство, приобретают больше оружия у других авторитарных государств, таких как Иран и Северная Корея»‎, — заявил Столтенберг.

По его мнению, Путин не изменил свою цель: полностью контролировать Украину. И если Путин выиграет, то это сделает мир более опасным: «это будет посланием авторитарным лидерам, в том числе в этой части мира, в том числе в Пекине, о том, что применение силы — это способ получить то, что вы хотите»‎.

С The New York Times связался завербованный в колонии заключенный. Он сбежал из тренировочного лагеря ЧВК «Вагнер»‎ под Луганском. Он находится в России и ищет способы вернуться в колонию.

Минобороны будет обеспечивать добровольцев так же, как военных. Соответствующий приказ касается не только обмундирования, но и медпомощи и эвакуации. В сводках Минобороны «добровольцами штурмовых соединений»‎ называли наемников ЧВК «Вагнер»‎.

Репрессии

Юристы «Первого отдела»‎, которые защищают демократическое движение «Весна»‎**, ознакомились с 17-и страничным решением суда. «Весну»** планируют признать «нежелательной организацией»‎. По полученному документу любые пацифистские высказывания могут приравнять к экстремизму. Кроме того, «Весне»‎** приписали акции других антивоенных активистов, которые в движении никогда не состояли. Доказывать, что они в нем были, следствие не стало.

Сторонники Алексея Навального* опубликовали расследование о сотрудниках колонии, которые решают, когда и на сколько отправлять политика в ШИЗО. Распоряжения они получают непосредственно из администрации президента. Также у политика есть свой «вертухай»‎, который следит за ним и придумывает нарушения.

Марий Эл Минюст требует ликвидировать организацию «Человек и закон»‎**. Правозащитники работали в регионе с 1999 года. Они вели резонансные дела о пытках, обращались в ЕСПЧ в интересах подзащитных, имеют статус консультантов при отделе ООН.

Экс-главу уфимского Штаба Навального*** Лилию Чанышеву оставили под арестом до 3 апреля. Она заявила, что не нашла доказательств экстремистского характера своей деятельности. В скором времени ее этапируют из Москвы в Уфу. В домашнем аресте ей в очередной раз — с 2021 года — отказали.

В Краснодарском крае силовиков вызвали в ресторан: кто-то услышал личный разговор с критикой боев в Украине от супругов Овчинниковых. Мужчину продержали в отделе ночь, женщину отпустили раньше. Суд назначил Олесе Овчинниковой штраф в 1000 рублей за «мелкое хулиганство»‎. Алексея Овчинникова арестовали на 15 суток за «мелкое хулиганство»‎. На женщину составили также протокол о «дискредитации армии»‎, пишет SOTA.

В России

В Кремле начали готовить послание Путина Федеральному собранию. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что подготовку и не останавливали.

The Moscow Times подсчитала, что в России рекордного значения достиг уровень скрытой безработицы. Работают неполное рабочее время, находятся в простое по вине работодателя или в отпуске без сохранения зарплаты 4,6 млн россиян. Уровень скрытой безработицы — почти 13% — более чем втрое превышает официальные 3,9%. Рост «скрытых безработных»‎ с января по октябрь 2022 года составил 730 тыс.человек.

The Insider **** выяснил, что Россия может уже в 2024 году достичь «дна» рождаемости. Снижение будет сопоставимо с 90-ми годами.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что уже в новом учебном году в России может появиться учебник с разделами про СВО. Пока — для старших классов. Он добавил, что раздел про цели и задачи СВО уже есть в программе по истории. Новый учебник позволит изложить их подробнее. Рабочую группу по составлению учебника, писало ТАСС, возглавил помощник президента России Владимир Мединский.

В Волгограде ждут приезда Владимира Путина. Он может пробыть там до 5 февраля, но еще не приехал. Для него отменили проезд по городу грузовиков, жд-составов с опасными грузами, погрузку промышленных взрывоопасных веществ. Бюджетников отправили на выходные 1 и 2 февраля. В Волгограде Путин планируе участвовать в 80-летии Сталинградской битвы.

Посол США в России Линн Трейси прибыла в МИД и вступила в должность. Ее встетили плакатами о том, что «Америка — страна-нацист»‎, «Тигры и Абрамсы горят одинаково»‎, «Война — бизнес США»‎.

В мире

В Пакистане произошел взрыв в мечети. Власти не исключают теракт. Погибших больше 40 человек.

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что страна может одобрить вступление в НАТО Финляндии отдельно от Швеции. Конфликт со Швецией начался из-за акции радикального активиста перед посольством Турции в Стокгольме: он сжег Коран.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал, что Путин угрожал ему ракетой еще до начала СВО.

Некоторые члены Конгресса США опасаются, что в 2024 году США будет вести боевые действия с Китаем.

*Алексея Навального российские власти считают «террористом и экстремистом»‎.

**«Весна»‎, «Человек и закон»‎ — «иноагенты»‎ по версии Минюста.

***Штабы Навального признаны «экстремистскими» и запрещены.

****The Insider — «нежелательная организация»‎.