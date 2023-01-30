The Insider*: в 2024 году Россию ждет «дно рождаемости»‎

Журналисты The Insider* выяснили, что к 2024 году Россию ждет «дно рождаемости»‎. Естественная убыль населения фиксировалась в последние четыре года, но из-за боев в Украине она усугубилась.

В предыдущие годы власти пытались повлиять на демографию: например, материнский капитал стал мощным инструментом. Однако с 2017 года наметился спад рождаемости. В 2020 году не помогло распространение маткапитала на первого ребенка. Из последних лет худшим оказался 2021 год. Тогда из-за коронавируса естественная убыль превысила 1 млн человек.

Демографическая яма была неизбежной в 2020-х годах из-за «эха 90-х»‎. Это поколение малочисленное, потому что рождаемость тогда находилась на рекордно низком уровне. Но из-за появившихся в 2022 году факторов ситуация будет еще хуже. По прогнозу демографа Алексея Ракши, рождаемость упадет на 12-15% в ближайшие 1,5 года. Причин много: бои в Украине, мобилизация, выезд россиян из страны, падение доходов. Некоторые демографы считают, что в 2024 году будет сопоставимое с 90-ми «дно рождаемости»‎.

*The Insider российские власти считают «нежелательной организацией»‎.