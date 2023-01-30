Минобороны будет обеспечивать добровольцев так же,‎ как армию

Минобороны подготовило приказ о том, что добровольцев будут обеспечивать так же, как и воинские формирования ВС РФ. Ведомство также займется оказанием медпомощи добровольцам и их эвакуацией, передает «Коммерсант»‎.

После участия в добровольческих объединениях имущество Минобороны нужно будет сдать в воинскую часть. За ущерб, «причиненный по их вине государству при исполнении возложенных обязанностей», добровольцев будут привлекать к материальной ответственности. В министерстве утверждают, что дополнительного финансирования приказ не потребует.

Мобилизованные и добровольцы не раз сообщали о проблемах с обеспечением, на экипировку собирали деньги родственники и жители регионов. Помимо этого Минобороны не раз называло «добровольцами»‎ наемников ЧВК «Вагнер»‎.