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#Новости

Минобороны будет обеспечивать добровольцев так же,‎ как армию

30.01.2023

В министерстве подготовили соответствующий приказ

Минобороны подготовило приказ о том, что добровольцев будут обеспечивать так же, как и воинские формирования ВС РФ. Ведомство также займется оказанием медпомощи добровольцам и их эвакуацией, передает «Коммерсант»‎. 

После участия в добровольческих объединениях имущество Минобороны нужно будет сдать в воинскую часть. За ущерб, «причиненный по их вине государству при исполнении возложенных обязанностей», добровольцев будут привлекать к материальной ответственности. В министерстве утверждают, что дополнительного финансирования приказ не потребует.

Мобилизованные и добровольцы не раз сообщали о проблемах с обеспечением, на экипировку собирали деньги родственники и жители регионов. Помимо этого Минобороны не раз называло «добровольцами»‎ наемников ЧВК «Вагнер»‎. 



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