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#Новости

В Москве плакатами «Америка — страна нацист»‎ встретили посла США

30.01.2023

Так встретили посла Линн Трейси, которая заступила на службу сегодня

Новый посол США в России Линн Трейси сегодня посетила МИД России и вручила копии верительных грамот замглавы МИД РФ Сергею Рябкову.

У здания министерства ее встретили с плакатами «Америка страна-террорист»‎, «Война — бизнес США»‎, «Тигры и Абрамсы горят одинаково»‎, пишет ТАСС. ASTRA добавила, что для этого согнали молодежь. 

Линн Трейси стала первой женщиной-послом США в России. До этого она руководила диппредставительством США в Армении. Она говорила, что согласна с санкциями против России. Но добавляла, что в перспективе планирует увеличить численность сотрудников дипведомства и, возможно, увеличить выдачу виз. 



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