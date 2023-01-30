В Москве плакатами «Америка — страна нацист»‎ встретили посла США

Новый посол США в России Линн Трейси сегодня посетила МИД России и вручила копии верительных грамот замглавы МИД РФ Сергею Рябкову.

У здания министерства ее встретили с плакатами «Америка страна-террорист»‎, «Война — бизнес США»‎, «Тигры и Абрамсы горят одинаково»‎, пишет ТАСС. ASTRA добавила, что для этого согнали молодежь.

Линн Трейси стала первой женщиной-послом США в России. До этого она руководила диппредставительством США в Армении. Она говорила, что согласна с санкциями против России. Но добавляла, что в перспективе планирует увеличить численность сотрудников дипведомства и, возможно, увеличить выдачу виз.