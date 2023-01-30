Лилии Чанышевой продлили арест до 3 апреля

Мосгорсуд продлил арест экс-главе Штаба Навального* в Уфе Лилии Чанышевой до 3 апреля 2023 года. Ходатайство активистки о том, чтобы ее выпустили из «аквариума» и допустили к участию в заседании рядом с адвокатом, суд не удовлетворил, сообщила «Команда Навального»‎.

Чанышева заявила, что не нашла ни одного документа, где ее деятельность изобличали бы как экстремистскую. В уголовном деле же, по словам следователя, 104 тома. Защита настаивала на домашнем аресте, но суд отказал.

Адвокат Лилии Николай Ляскин рассказал, что ей не дают общаться с родными, скоро ее, вероятно, этапируют в Уфу.

«К залу суда привели студентов из МВД. Они хотели занять места. Но удалось их переубедить не ходить в зал. Все, кто реально пришёл поддержать Лилию, зашли в зал. Зал полный. Лилия держится хорошо»‎, — добавил Ляскин.

«Я работала на хорошей работе и имела возможность продолжать работать в Москве или уехать за границу, но вернулась в Уфу, чтобы сделать регион лучше. Более благоприятным для жителей. И за это меня и судят. За участие в избирательных кампаниях, за региональные расследования, за рациональную критику регионального бюджета. За защиту горы Куш-Тау меня хотят назначить экстремистом», — выступила Лилия в суде.

В письме сторонникам она добавила, что не собирается сдаваться, потому что правда на ее стороне. У нее день рождения 6 февраля.

Лилию Чанышеву обвинили в 2021 году в «создании и руководстве экстремистским сообществом»‎ (ч.3 ст. 282.1 УК РФ). Последний раз меру пресечения продляли в ноябре 2022 года.



*Штабы Навального признаны российскими властями «экстремистскими» и запрещены.