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#Новости

В мечети в Пакистане произошел взрыв

30.01.2023

Погибли по меньшей мере 28 человек, ранены 150 человек

Reuters сообщил, что в Пешаваре, Пакистан, произошел взрыв. Из-за него упала стена. Погибли как минимум 28 человек, 150 человек ранены. Внутри находилось около 260 человек, часть из них может оставаться под завалами. 

По информации агентства, большинство погибших — полицейские. Начальник полиции Пешавара Иджаз Хан рассказал, что мечеть располагалась на территории комплекса, куда входит и штаб полиции, в том числе отдел по борьбе с терроризмом.

Он добавил, что нельзя исключать возможность теракта смертником. Внутри мечети были обнаружены следы взрывчатки. Ответственность за взрыв никто не взял. 

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