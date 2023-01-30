В мечети в Пакистане произошел взрыв

Reuters сообщил, что в Пешаваре, Пакистан, произошел взрыв. Из-за него упала стена. Погибли как минимум 28 человек, 150 человек ранены. Внутри находилось около 260 человек, часть из них может оставаться под завалами.

По информации агентства, большинство погибших — полицейские. Начальник полиции Пешавара Иджаз Хан рассказал, что мечеть располагалась на территории комплекса, куда входит и штаб полиции, в том числе отдел по борьбе с терроризмом.

Он добавил, что нельзя исключать возможность теракта смертником. Внутри мечети были обнаружены следы взрывчатки. Ответственность за взрыв никто не взял.