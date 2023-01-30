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#Новости

ФСБ задержала восьмиклассников в Подмосковье по обвинению в совершении диверсии

30.01.2023

Якобы подростки получили задание подорвать жд-пути в Telegram

ФСБ сообщила, что в Подмосковье задержаны трое восьмиклассников. Их подозревают в совершении диверсии. По версии спецслужбы, они получили задание в Telegram на подрыв путей. Подросткам грозит наказание вплоть до пожизненного. 

Школьники жили в городе Чехов. Силовики считают, что они организовали «повреждение объектов транспортной инфраструктуры на железнодорожном перегоне Курского направления». «Заказ»‎ от неизвестных они получили в Telegram, и подросткам якобы обещали денежное вознаграждение. 

«Получив соответствующие инструкции, учащиеся прибыли в назначенное место и исполнили поручение злоумышленников, осуществив видеосъемку своих противоправных действий на камеру мобильного телефона в целях подтверждения факта совершения преступления и получения за это денежных средств», — сообщила ФСБ. .

Действия школьников квалифицировали как «теракт» (ст.205 УК РФ) и «диверсия»‎ (ст.281 УК РФ).



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