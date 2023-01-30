В Волгограде к приезду Путина запретили проезд грузовиков и объявили выходные

Президент России Владимир Путин может приехать в Волгоград к 80-летию победы в Сталинградской битве. В городе запретили проезд большегрузов и объявили 1-2 февраля выходными днями.

Как пишет «7*7»‎, в Волгограде Путин может провести целую неделю. В город он должен приехать сегодня.

С 30 января в городе запрещено проезжать фурам, в том числе транзитом, через город остановлен проезд жд-составов с опасными грузами, погрузка и разгрузка промышленных взрывчатых веществ.

В центре Волгограда установили множество ограждений, бюджетников отправили на выходные «по инициативе ветеранов»‎. Жители говорят, что к прибытию Дмитрия Медведева такой подготовки не было.

Ранее также готовились к приезду Путина в Нижний Тагил. Участковые проверяли украинцев, запретили водителям автобусов высаживать пассажиров на остановках, если едет путинский кортеж. Но президент так и не приехал в город.