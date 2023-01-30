«Ростелеком»‎ может приобрести «Мегафон»‎

«Коммерсант»‎ сообщил о переговорах по поводу возможной покупки «Мегафона»‎ «Ростелекомом»‎ у USM Group. При этом на оператора есть и другие претенденты, в том числе не профильные. РБК сообщил, что акции «Ростелекома»‎ начали дорожать на Мосбирже на фоне таких новостей.

По данным журналистов, USM Group уже начала реструктуризацию телекоммуникационных активов. Вопрос о возможной покупке «Ростелекомом»‎ «Мегафона»‎ поступил в правительство в конце 2022 года. В ФАС ходатайство пока не поступало.

На стоимость бизнеса повлияют экономическая ситуациям, проблемы с доступом к оборудованию из-за санкций. «Мегафон»‎ сейчас обслуживает более 74 млн абонентов. По итогам года оператор показал хорошие результаты, но в мае 2022 года компания перестала раскрывать отчетность.

По данным РБК, рост акций «Ростелекома»‎ на Мосбирже составил около 10%: на открытии стоимость обыкновенных акций выросла на 9,8%, а привилегированных на 4,71%. Позже рост замедлился.