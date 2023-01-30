Замглавы МИД России: Россия и США продолжат переговоры по обмену заключенными

Замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью РИА «Новости» сказал, что Россия и США продолжат переговоры по обмену заключенными, но выносить их в публичную плоскость не нужно. По словам Рябкова, соглашение по ДСНВ скорее всего может перестать существовать в ближайшем будущем.

По оценкам Рябкова обмен заключенных — «сверхчувствительная тема»‎, но в формате «всех на всех»‎ обмен вряд ли состоится. По его словам, в США задержаны россияне только по политическим мотивам и сфабрикованным делам. Рябков сказал, что точных данных о содержащихся в США россиянах у Москвы нет, но их на порядок больше, чем американцев в российских тюрьмах и СИЗО.

«Обмен заключенными — крайне деликатная материя, напрямую затрагивающая судьбы людей. Это понятно, ведь речь идет об арестованных и удерживаемых за вполне определенные действия, например, по обвинению в шпионаже, контрабанде наркотиков, а если говорить о наших в США, то по политическим мотивам либо преднамеренно сфабрикованным уголовным делам. В этой связи вряд ли существуют реалистичные варианты организации обмена по формуле «всех на всех»‎, — сказал Рябков.

По мнению Рябкова, «обмен любит тишину»‎, и публичное обсуждение этого вопроса не способствует результату. С США у России есть конфиденциальный канал общения, который доказал эффективность при прошлогодних обменах Константина Ярошенко на Тревора Рида и Виктора Бута на Бритни Грайнер. Обмен произошел впервые за последние 12 лет.

По поводу Договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ) Рябков сказал, что США требуют как можно скорее возобновить инспекции в рамках ДСНВ, но это только то, что выгодно Вашингтону, и сейчас почти невозможно.

«В условиях, когда ведомые США «соединенные силы Запада»‎ уже перешли от гибридной войны против России к почти настоящей, это объективно невозможно. Диалог по стратстабильности и контролю над вооружениями остановили не мы, а американцы со своими сателлитами, когда отвергли наши предложения по гарантиям безопасности, официально внесенные в декабре 2021 года, и когда поставили на то, чтобы нанести России стратегическое поражение. Российская Федерация, тем не менее, остается приверженной ДСНВ»‎, — сказал Рябков.

По его словам, Россия добросовестно соблюдает все условия договора и продолжает обмен информацией. Но все основополагающие положения договора, по его словам, нарушают США.

«Вот эти положения, которые я только что процитировал, самым грубым и циничным образом нарушаются американскими действиями, направленными на решение так называемого «русского вопроса»‎ через фронтально-агрессивное сдерживание, балансирующее на грани прямого столкновения США и НАТО с Россией. И нацеленное на разрушение нашего исторического и культурного кода. В Вашингтоне должны отдавать себе отчет, что без отказа от нынешнего курса и готовности договариваться на основе взаимного уважения и учета национальных интересов нормального межгосударственного взаимодействия, в том числе по стратстабильности, не получится»‎, — добавил Рябков.

Москва «насильно удерживать»‎ Вашингтон в договоре не будет, подытожил представитель МИД. Сейчас отношения США и России, по его оценке, в тупике. В этом он обвинил США.