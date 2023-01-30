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#Новости

В Краснодаре задержали семейную пару за антивоенные разговоры в ресторане

30.01.2023

На них составили протоколы о мелком хулиганстве

В Краснодаре в ресторане «На дровах»‎ задержали семейную пару из-за антивоенных высказываний. Силовики не скрывали, что именно их личный разговор стал поводом для задержания. 

По информации «ОВД-Инфо»‎*, супругов Олесю и Алексея Овчинниковых задержали вечером. Олесю Овчинникову отпустили из отдела ночью, на нее и мужа составили протоколы о «мелком хулиганстве»‎ (ч.1 ст.20.1 КоАП РФ). Сегодня должен состояться суд.

По словам их дочери Арины Опариной, полицию вызвал один из гостей ресторана. Силовики уложили их на пол в наручниках и удерживали так около часа. После увезли в ОВД, где оставили на ночь до суда. У супругов 9-летний ребенок, который оставался с посторонними людьми. 


Фото: Арина Опарина.


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