В Краснодаре задержали семейную пару за антивоенные разговоры в ресторане

В Краснодаре в ресторане «На дровах»‎ задержали семейную пару из-за антивоенных высказываний. Силовики не скрывали, что именно их личный разговор стал поводом для задержания.

По информации «ОВД-Инфо»‎*, супругов Олесю и Алексея Овчинниковых задержали вечером. Олесю Овчинникову отпустили из отдела ночью, на нее и мужа составили протоколы о «мелком хулиганстве»‎ (ч.1 ст.20.1 КоАП РФ). Сегодня должен состояться суд.

По словам их дочери Арины Опариной, полицию вызвал один из гостей ресторана. Силовики уложили их на пол в наручниках и удерживали так около часа. После увезли в ОВД, где оставили на ночь до суда. У супругов 9-летний ребенок, который оставался с посторонними людьми.

Фото: Арина Опарина.