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#Новости

В Словении задержали двух человек по подозрению в работе на ГРУ

30.01.2023

Их подозревают в шпионаже в пользу России

«Коммерсант»‎ со ссылкой на 24ur сообщил, что в Словении задержали двух граждан одной из латиноамериканских стран по подозрению в шпионаже в пользу России. Сейчас подозреваемые под арестом. 

Люблянская прокуратура открыла досудебное расследование в декабре 2022 года. Сообщается, что у одного из арестованных паспорт Аргентины. Следствие предполагает, что оба гражданина служили в ГРУ и были в составе «спящей сети»‎ российских шпионов. 

За шпионаж им грозит до восьми лет лишения свободы: до пяти лет за шпионаж и до трех лет за предоставление ложных данных. 

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