В Словении задержали двух человек по подозрению в работе на ГРУ

«Коммерсант»‎ со ссылкой на 24ur сообщил, что в Словении задержали двух граждан одной из латиноамериканских стран по подозрению в шпионаже в пользу России. Сейчас подозреваемые под арестом.

Люблянская прокуратура открыла досудебное расследование в декабре 2022 года. Сообщается, что у одного из арестованных паспорт Аргентины. Следствие предполагает, что оба гражданина служили в ГРУ и были в составе «спящей сети»‎ российских шпионов.

За шпионаж им грозит до восьми лет лишения свободы: до пяти лет за шпионаж и до трех лет за предоставление ложных данных.