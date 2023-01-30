ВВС: бывший премьер-министр Великобритании сказал, что Путин угрожал ему ракетой

В документальном фильме ВВС бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Владимир Путин угрожал ему ракетой еще до начала боев в Украине. Это произошло во время одного из телефонных разговоров.

Полностью документальный фильм о взаимодействии Путина и мировых лидеров выйдет в эфир вечером 30 января. Разговор, о котором говорил Джонсон, состоялся в феврале прошлого года. Британский премьер тогда предупреждал Путина о катастрофических последствиях вторжения в Украину.

«В какой-то момент он как бы пригрозил мне и сказал: «Борис, я не хочу причинять тебе боль, но с ракетой это займет всего минуту»‎, или что-то в этом духе… Я думаю, что судя по его [Путина] очень спокойному тону, по той отстраненности, которая у него была, он просто подыгрывал моим попыткам склонить его к переговорам»‎, — передал Джонсон слова Путина.

По словам Джонсона, он пытался уверить Путина что Украина не вступит в НАТО в обозримом будущем, а его «спецоперация»‎ все равно приведет к увеличению НАТО у границ России.

По поводу угроз Путина неизвестно, насколько серьезными они были. Но с учетом отравления Скрипалей в Великобритании, Джонсон всерьез воспринял ее.