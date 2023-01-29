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#Новости

FT: глава ЦБ просит рассекретить некоторые экономические данные

29.01.2023

Источники издания говорят, что это создает проблемы экономистам

Британская Financial Times пишет, что глава ЦБ Эльвира Набиуллина просит правительство рассекретить некоторые экономические данные. Источники также добавили, что отсутствие доступа к показателям мешает даже тем, кто внутри системы. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что у Владимира Путина есть вся необходимая актуальная информация о российской экономике. 

После начала «спецоперации»‎ правительство России перестало публиковать некоторые экономические показатели: например, данные таможни и объем золотовалютных резервов. Тогда это объяснили возможными санкциями. 

Инициативу Набиуллиной несколько источников объяснили тем, что недоступность экономических данных создает проблемы. Особенно это касается засекречивания банковской и корпоративной статистики.  

По словам Пескова, у Путина и тех, кто разрабатывает экономическую политику России, есть вся полная и актуальная информация. 



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