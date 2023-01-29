FT: глава ЦБ просит рассекретить некоторые экономические данные

Британская Financial Times пишет, что глава ЦБ Эльвира Набиуллина просит правительство рассекретить некоторые экономические данные. Источники также добавили, что отсутствие доступа к показателям мешает даже тем, кто внутри системы. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что у Владимира Путина есть вся необходимая актуальная информация о российской экономике.

После начала «спецоперации»‎ правительство России перестало публиковать некоторые экономические показатели: например, данные таможни и объем золотовалютных резервов. Тогда это объяснили возможными санкциями.

Инициативу Набиуллиной несколько источников объяснили тем, что недоступность экономических данных создает проблемы. Особенно это касается засекречивания банковской и корпоративной статистики.

По словам Пескова, у Путина и тех, кто разрабатывает экономическую политику России, есть вся полная и актуальная информация.