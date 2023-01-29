КНДР опровергла поставки оружия России

Северокорейское агентство ЦТАК опубликовало заявление главы департамента МИД КНДР Квон Чон Гына. В нем он осудил передачу Украине американских танков и опроверг поставки оружия России от Северной Кореи. Разведка США накануне опубликовала снимки с жд-вагонами, которые перевозят реактивные снаряды в Россию.
Причиной «украинского события» в МИД назвали расширение НАТО на восток в ущерб интересам России. Инициировали этот процесс США, отметили в КНДР.
«В этот раз США опять глупо пытались оправдать поставки своих вооружений Украине распространением беспочвенной «версии об оружейных сделках между КНДР и РФ», — сказано в заявлении.
В МИД добавили, что информация о поставках России оружия — «поступок совершенно незаконного характера». Еще более серьезным вызовом названа попытка «подорвать наш имидж». На это в КНДР обещают «непременно реагировать».
«США должны понять, что в случае дальнейшего распространения самодельных фальшивок в отношении нашего государства они будут сталкиваться с неинтересным результатом», — сказано в заявлении.
Ранее уже сообщалось о поставках оружия из КНДР для ЧВК «Вагнер». Обе стороны сказали, что таких контрактов нет и не было.