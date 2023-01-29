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#Новости

КНДР опровергла поставки оружия России

29.01.2023

По мнению северокорейского МИД, так США пытаются оправдать свои поставки оружия Украине

Северокорейское агентство ЦТАК опубликовало заявление главы департамента МИД КНДР Квон Чон Гына. В нем он осудил передачу Украине американских танков и опроверг поставки оружия России от Северной Кореи. Разведка США накануне опубликовала снимки с жд-вагонами, которые перевозят реактивные снаряды в Россию. 

Причиной «украинского события»‎ в МИД назвали расширение НАТО на восток в ущерб интересам России. Инициировали этот процесс США, отметили в КНДР. 

«В этот раз США опять глупо пытались оправдать поставки своих вооружений Украине распространением беспочвенной «версии об оружейных сделках между КНДР и РФ», — сказано в заявлении. 

В МИД добавили, что информация о поставках России оружия — «поступок совершенно незаконного характера»‎. Еще более серьезным вызовом названа попытка «подорвать наш имидж»‎. На это в КНДР обещают «непременно реагировать»‎.

«США должны понять, что в случае дальнейшего распространения самодельных фальшивок в отношении нашего государства они будут сталкиваться с неинтересным результатом»‎, — сказано в заявлении. 

Ранее уже сообщалось о поставках оружия из КНДР для ЧВК «Вагнер»‎. Обе стороны сказали, что таких контрактов нет и не было. 



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