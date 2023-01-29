В Херсоне обстреляна областная больница

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Херсонская областная администрация уточнила, что в Херсоне под обстрел попали школа, автостанция, банк, жилые дома. Известно о трех погибших, пять человек с ранениями различной степени тяжести. Один человек в тяжелом состоянии.

В больнице пострадала медсестра, которая была на работе в момент обстрела. Ей потребовалась операция.

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Заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский сообщил об обстреле областной клинической больницы. По его информации, одна женщина пострадала.

Фото: Юрий Соболевский.