В Армении прошел митинг возле российской военной базы

В Армении недалеко от российской военной базы в Гюмри прошел митинг. Оппозиционеры требовали выхода страны из ОДКБ, сообщила SOTA.

Акцию возглавил «Национально-демократический полюс»‎, который последние десять лет критикует пророссийский курс правительства страны. На митинге звучали лозунги о выходе из ОДБ, в акции приняли участие около 100 человек. Протестующие объявили о преступном бездействии российских миротворцев во время блокады Лачинского коридора.

Блокада единственной трассы, соединяющей Армению и Нагорный Карабах, длится больше месяца. Блокировку устроили азербайджанские активисты. В регионе ввели талоны на продукты. Российских миротворцев обвиняли в бездействии.

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