Пригожин сообщает о взятии Благодатного

Евгений Пригожин заявил о взятии подразделениями ЧВК «Вагнер»‎ Благодатного на востоке Донецкой области. Украинская сторона сообщила, что ВСУ отразили атаки в этом районе.

По словам Пригожина, Благодатное «под нашим контролем»‎.

Reuters пишет, что ЧВК и раньше делала преждевременные заявления об успехах. ВСУ сказали, что отразили атаку в этом районе. Российские силы атаковали еще 13 населенных пунктов. Из-за субботних обстрелов в Донецкой области погибли четыре мирных жителя, еще 17 получили ранения.