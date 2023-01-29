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#Новости

Пригожин сообщает о взятии Благодатного

29.01.2023

Украинская сторона сообщила, что отразила атаку в этом районе

Евгений Пригожин заявил о взятии подразделениями ЧВК «Вагнер»‎ Благодатного на востоке Донецкой области. Украинская сторона сообщила, что ВСУ отразили атаки в этом районе. 

По словам Пригожина, Благодатное «под нашим контролем»‎.

Reuters пишет, что ЧВК и раньше делала преждевременные заявления об успехах. ВСУ сказали, что отразили атаку в этом районе. Российские силы атаковали еще 13 населенных пунктов. Из-за субботних обстрелов в Донецкой области погибли четыре мирных жителя, еще 17 получили ранения. 


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