Politico: США продвигают поставку истребителей в Украину

По информации Politico, США лоббируют поставку Украине истребителей. Источник рассказал, что Пентагон «тихо подталкивает» к этому союзников, и в целом США «не против» передачи такой техники.
В Киеве считают, что танки, артиллерия и бронетехника — больше необходимы сейчас. Однако украинские власти считают возможной поставку истребителей: необходимо 180 самолетов.
На уходящей неделе США и Германия одобрили поставку Украине танков Abrams и Leopard. Немецкие танки должны поставить в Украину к весне, на поставку американских уйдет больше времени.