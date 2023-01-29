Politico: США продвигают поставку истребителей в Украину

По информации Politico, США лоббируют поставку Украине истребителей. Источник рассказал, что Пентагон «тихо подталкивает»‎ к этому союзников, и в целом США «не против»‎ передачи такой техники.

В Киеве считают, что танки, артиллерия и бронетехника — больше необходимы сейчас. Однако украинские власти считают возможной поставку истребителей: необходимо 180 самолетов.

На уходящей неделе США и Германия одобрили поставку Украине танков Abrams и Leopard. Немецкие танки должны поставить в Украину к весне, на поставку американских уйдет больше времени.