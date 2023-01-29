Верховный лама Калмыкии покинул пост после внесения в реестр «иноагентов»

Эрдни Омбадыков* — верховный лама Калмыкии и представитель Далай-ламы XIV в России, Монголии и странах СНГ. Минюст России объявил его «иноагентом», и он покинул пост, пишет Центральный хурул Калмыкии.

Омбадыков занимал пост с 1990 года. В своем обращении он представил нового Верховного ламу Калмыкии: им станет настоятель Калмыцкого центрального буддийского монастыря «Геден Шеддуп Чой Корлинг» геше Мутул Овьянов и администратор гелонг Сергей Киришов.

«Народу Калмыкии и всем последователям буддизма в эти трудные времена я желаю сохранять мужество, стойкость и приверженность идеалам сострадания, любви и ненасилия, на которых зиждется исповедуемое нами Учение Будды. Так же, как наш коренной гуру Его Святейшество Далай-лама, оказавшийся в изгнании во времена своей юности, обращался к своему народу, так и я призываю вас: «Храните терпение и Учение Будды в своих сердцах, и правда восторжествует», — сказал в своем обращении Омбадыков.





Фото: ТАСС.