На выборах президента Чехии победу одержал Пётр Павел

Пётр Павел вышел в лидеры на президентских выборах в Чехии. Он набрал 57,8% голосов. Его противником был Андрей Бабиш, его поддержали 42,2% избирателей, пишет Euronews. Павел выступал с проевропейской либеральной повесткой.

Президент Чехии обладает в основном церемониальной ролью, назначает правительство, главу ЦБ, членов конституционного суда, командует вооруженными силами. Внешнюю и внутреннюю политику определяет премьер-министр.

DW* рассказывает, что основной темой в предвыборной гонке были бои в Украине. После поражения в первом туре команда Бабиша развесила по всей стране плакаты с обещанием не дать втянуть Чехию в конфликт.

Павел говорил, что Чехия продолжит оказывать Украине всестороннюю поддержку, а страна сохранит связи с НАТО и ЕС.

*DW Минюст России считает «иностранным агентом».