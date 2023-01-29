Глава военного комитета НАТО: Альянс готов к конфронтации с Россией

Председатель военного комитета НАТО лейтенант-адмирал Роб Бауэр заявил, что Альянс готов к прямой конфронтации с Россией. Войска НАТО он планирует перевооружить, передает «Коммерсант»‎. По мнению канцлера Германии Олафа Шольца, допустить войны НАТО с Россией нельзя.

По мнению Бауэра, сейчас Россия имеет военную инициативу, а Альянс потерял на нее монополию. Он добавил, что НАТО готово к прямой конфронтации, поскольку стратегические цели России выходят за пределы Украины.

Российские чиновники давно говорят о том, что Россия «воюет с НАТО»‎ в Украине. МИД Германии Анналена Бербок заявлял, что после поставки танков Украине Берлин стал стороной конфликта. Однако канцлер Германии Олаф Шольц считает, что противостояния НАТО и России нельзя допустить и он «сделает все»‎, чтобы украинский конфликт не перерос в войну России и НАТО, пишет DW*.

*DW Минюст России считает «иностранным агентом»‎.