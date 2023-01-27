Главные новости политики 27 января

На фронте
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Минобороны России сообщило, что массированный ракетный удар по Украине вчера был по «объектам системы энергетики». Атака велась «высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования» и беспилотниками. Энергетические объекты, по версии Минобороны, обеспечивали «функционирование предприятий оборонно-промышленного комплекса и транспортной системы Украины». Цели достигли, объекты поразили.
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«Медиазона»** и ВВС подтвердили имена 12538 погибших в Украине россиян. Растет число убитых мобилизованных и заключенных. Резервистов погибло 823 человека.
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Разведка Британии пишет, что за последние шесть дней российские блогеры писали, что российские войска значительно продвинулись вперед, прорвав оборону Украины в Запорожской и Донецкой области. Российские подразделения, вероятно, проводили локальные атаки в районе Орехова и Угледара, но маловероятно, что Россия действительно добилась каких-либо существенных успехов. Существует реальная вероятность того, что российские военные источники преднамеренно распространяют дезинформацию, пытаясь создать впечатление, что российская операция продолжается.
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Журналисты Bloomberg со ссылкой на источники в Кремле рассказали, что Владимир Путин может готовить новое наступление уже в феврале-марте. Таким образом он хочет показать, что российские войска способны вернуть себе инициативу после нескольких месяцев неудач.
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Замгоссекретаря США Виктория Нуланд предложила вчера смягчение санкций против России в обмен на серьезные переговоры и вывод войск из Украины. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что «ничего не просматривается, нет шагов в сторону переговорного процесса», и это «диаметрально расходится с позицией России».
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Экс-президент США Дональд Трамп убежден, что если бы он был президентом, то российские войска не начали бы бои в Украине и США могут закончить «конфликт на Украине за 24 часа». Трамп также осудил поставку танков и предположил, что следующим шагом будет ядерное оружие. Песков согласился с Трампом, но по его мнению, Байден «может просто дать указания» руководству Украины.
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Глава «Ростеха» Сергей Чемезов назвал «ерундой» разговоры о нехватке боеприпасов у российской армии. По его словам, «Ростех» в несколько раз увеличил производство и готов вкладываться в новые заводы.
Репрессии
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Алексею Навальному* ухудшили условия в ШИЗО. Теперь ему установили слишком яркую лампу, при которой невозможно находится 16 часов подряд.
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В России вынесли первый заочный приговор по уголовному делу о «фейках» про армию. Майору полиции в отставке Олегу Кашинцеву назначили 8 лет колонии.
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Репрессии добрались сразу до двух школьников. Девятиклассника в Нижнем Новгороде обвинили в «дискредитации армии», а 11-классника — в «реабилитации нацизма».
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Главу «Сахаровского центра»** Сергея Лукашевского оштрафовали на три млн рублей. Суд признал, что он нарушил закон об «иноагентах» сразу девять раз.
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Минюст пополнил реестр «иноагентов». В него включили фемактивистку Дарью Серенко, солиста Little Big Илью Прусикина, представителя Далай-ламы в России и СНГ Омбадыкова Эрдни Басана, Рафиса Кашапова, Фиделя Агумава, ООО «Философия ненасилия» и Фонд развития цифровых прав — их учредили признанные ранее «иноагентами» Андрей Колесников и «Роскомсвобода».
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Врач в Саратове получила 30 тыс. рублей штрафа за «дискредитацию армии». Поводом стал частный разговор в ординаторской.
В России
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Дмитрий Песков назвал законными помилования заключенных. По его словам, все они секретные, и говорить о них он не может.
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В Федеральной таможенной службе прошли обыски. Начальника центрального информационно-технического таможенного управления ведомства Дмитрия Васильева задержали по подозрению в коррупции. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ). Суд арестовал его до 26 марта, сообщил «Коммерсант».
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Рабочие в Белгородской области жалуются, что не получили деньги за земляные работы. Бюджетников и мобилизованных задействовали на рытье окопов.
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РКН заблокировал сайты ЦРУ и ФБР. В ведомстве рассказали, что нашли на сайтах «недостоверную общественно значимую и дискредитирующую российскую армию информацию». Военная прокуратура Владимира, напротив, отказалась от иска о блокировке сайта ООН.
В мире
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ЕС продлил санкции в отношении России еще на полгода. Япония ввела новые санкции: будет запрещен ввоз медоборудования, вакцин, геологоразведывательного оборудования, в списке также 22 российских чиновника. Но Венгрия заявила, что будет блокировать любые предложения по введению санкций против российского ядерного сектора.
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Россия и Латвия отзывают послов. Россия требует сделать это в течение двух недель, Латвия — до 24 февраля.
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В Иране атаковали посольство Азербайджана. Погиб один человек, двое ранены. Нападавший задержан. На допросе он сказал, что устроил стрельбу в посольстве из-за семейных проблем. С ним были двое детей.
*Алексея Навального российские власти считают «террористом и экстремистом».
**«Медиазону» и «Сахаровский центр» Минюст России считает «иностранными агентами».