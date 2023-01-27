Главные новости политики 27 января

Минобороны России сообщило, что массированный ракетный удар по Украине вчера был по «объектам системы энергетики»‎. Атака велась «высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования»‎ и беспилотниками. Энергетические объекты, по версии Минобороны, обеспечивали «функционирование предприятий оборонно-промышленного комплекса и транспортной системы Украины»‎. Цели достигли, объекты поразили.

«Медиазона»‎** и ВВС подтвердили имена 12538 погибших в Украине россиян. Растет число убитых мобилизованных и заключенных. Резервистов погибло 823 человека.

Разведка Британии пишет, что за последние шесть дней российские блогеры писали, что российские войска значительно продвинулись вперед, прорвав оборону Украины в Запорожской и Донецкой области. Российские подразделения, вероятно, проводили локальные атаки в районе Орехова и Угледара, но маловероятно, что Россия действительно добилась каких-либо существенных успехов. Существует реальная вероятность того, что российские военные источники преднамеренно распространяют дезинформацию, пытаясь создать впечатление, что российская операция продолжается.

Журналисты Bloomberg со ссылкой на источники в Кремле рассказали, что Владимир Путин может готовить новое наступление уже в феврале-марте. Таким образом он хочет показать, что российские войска способны вернуть себе инициативу после нескольких месяцев неудач.

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд предложила вчера смягчение санкций против России в обмен на серьезные переговоры и вывод войск из Украины. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что «ничего не просматривается, нет шагов в сторону переговорного процесса»‎, и это «диаметрально расходится с позицией России»‎.

Экс-президент США Дональд Трамп убежден, что если бы он был президентом, то российские войска не начали бы бои в Украине и США могут закончить «конфликт на Украине за 24 часа». Трамп также осудил поставку танков и предположил, что следующим шагом будет ядерное оружие. Песков согласился с Трампом, но по его мнению, Байден «может просто дать указания»‎ руководству Украины.