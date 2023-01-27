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#Новости

Главные новости политики 27 января

27.01.2023

На фронте: данные о наступлении в Запорожье и Донецкой области могут быть дезинформацией, Кремль отверг предложение Нуланд о смягчении санкций
Репрессии: Навальному* ухудшили условия в ШИЗО, новые дела против подростков и главы «Сахаровского центра»*‎*
В России: указы о помиловании заключенных — секретные, но законные, в Белгородской области строители окопов жалуются на отсутствие выплат
В мире: Венгрия не поддержит санкции против ядерного сектора России, Россия и Латвия отзывают послов, в Иране напали на посольство Азербайджана

На фронте

  • Минобороны России сообщило, что массированный ракетный удар по Украине вчера был по «объектам системы энергетики»‎. Атака велась «высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования»‎ и беспилотниками. Энергетические объекты, по версии Минобороны, обеспечивали «функционирование предприятий оборонно-промышленного комплекса и транспортной системы Украины»‎. Цели достигли, объекты поразили. 

  • «Медиазона»‎** и ВВС подтвердили имена 12538 погибших в Украине россиян. Растет число убитых мобилизованных и заключенных. Резервистов погибло 823 человека.

  • Разведка Британии пишет, что за последние шесть дней российские блогеры писали, что российские войска значительно продвинулись вперед, прорвав оборону Украины в Запорожской и Донецкой области. Российские подразделения, вероятно, проводили локальные атаки в районе Орехова и Угледара, но маловероятно, что Россия действительно добилась каких-либо существенных успехов. Существует реальная вероятность того, что российские военные источники преднамеренно распространяют дезинформацию, пытаясь создать впечатление, что российская операция продолжается.

  • Журналисты Bloomberg со ссылкой на источники в Кремле рассказали, что Владимир Путин может готовить новое наступление уже в феврале-марте. Таким образом он хочет показать, что российские войска способны вернуть себе инициативу после нескольких месяцев неудач. 

  • Замгоссекретаря США Виктория Нуланд предложила вчера смягчение санкций против России в обмен на серьезные переговоры и вывод войск из Украины. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что «ничего не просматривается, нет шагов в сторону переговорного процесса»‎, и это «диаметрально расходится с позицией России»‎. 

  • Экс-президент США Дональд Трамп убежден, что если бы он был президентом, то российские войска не начали бы бои в Украине и США могут закончить «конфликт на Украине за 24 часа». Трамп также осудил поставку танков и предположил, что следующим шагом будет ядерное оружие. Песков согласился с Трампом, но по его мнению, Байден «может просто дать указания»‎ руководству Украины. 

  • Глава «Ростеха»‎ Сергей Чемезов назвал «ерундой» разговоры о нехватке боеприпасов у российской армии. По его словам, «Ростех»‎ в несколько раз увеличил производство и готов вкладываться в новые заводы.

Репрессии

  • Алексею Навальному* ухудшили условия в ШИЗО. Теперь ему установили слишком яркую лампу, при которой невозможно находится 16 часов подряд.

  • В России вынесли первый заочный приговор по уголовному делу о «фейках»‎ про армию. Майору полиции в отставке Олегу Кашинцеву назначили 8 лет колонии.

  • Репрессии добрались сразу до двух школьников. Девятиклассника в Нижнем Новгороде обвинили в «дискредитации армии»‎, а 11-классника — в «реабилитации нацизма»‎. 

  • Главу «Сахаровского центра»**‎ Сергея Лукашевского оштрафовали на три млн рублей. Суд признал, что он нарушил закон об «иноагентах»‎ сразу девять раз. 

  • Минюст пополнил реестр «иноагентов»‎. В него включили фемактивистку Дарью Серенко, солиста Little Big Илью Прусикина, представителя Далай-ламы в России и СНГ Омбадыкова Эрдни Басана, Рафиса Кашапова, Фиделя Агумава, ООО «Философия ненасилия» и Фонд развития цифровых прав — их учредили признанные ранее «иноагентами»‎ Андрей Колесников и «Роскомсвобода»‎. 

  • Врач в Саратове получила 30 тыс. рублей штрафа за «дискредитацию армии»‎. Поводом стал частный разговор в ординаторской. 

В России

  • Дмитрий Песков назвал законными помилования заключенных. По его словам, все они секретные, и говорить о них он не может. 

  • В Федеральной таможенной службе прошли обыски. Начальника центрального информационно-технического таможенного управления ведомства Дмитрия Васильева задержали по подозрению в коррупции. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ). Суд арестовал его до 26 марта, сообщил «Коммерсант»‎. 

  • Рабочие в Белгородской области жалуются, что не получили деньги за земляные работы. Бюджетников и мобилизованных задействовали на рытье окопов.

  • РКН заблокировал сайты ЦРУ и ФБР. В ведомстве рассказали, что нашли на сайтах «недостоверную общественно значимую и дискредитирующую российскую армию информацию»‎. Военная прокуратура Владимира, напротив, отказалась от иска о блокировке сайта ООН.  

В мире

  • ЕС продлил санкции в отношении России еще на полгода. Япония ввела новые санкции: будет запрещен ввоз медоборудования, вакцин, геологоразведывательного оборудования, в списке также 22 российских чиновника. Но Венгрия заявила, что будет блокировать любые предложения по введению санкций против российского ядерного сектора. 

  • Россия и Латвия отзывают послов. Россия требует сделать это в течение двух недель, Латвия — до 24 февраля. 

  • В Иране атаковали посольство Азербайджана. Погиб один человек, двое ранены. Нападавший задержан. На допросе он сказал, что устроил стрельбу в посольстве из-за семейных проблем. С ним были двое детей. 


*Алексея Навального российские власти считают «террористом и экстремистом»‎. 

**«Медиазону»‎ и «Сахаровский центр»‎ Минюст России считает «иностранными агентами»‎.


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