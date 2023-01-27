«Медиазона»‎* и ВВС подтвердили смерть 12538 россиян в Украине

«Медиазона»‎*, ВВС и волонтеры подтвердили имена 12538 россиян в Украине. За последние 10 дней найдено 876 имен.

Исследователи пишут, что реальное число погибших может быть больше в несколько раз. Многие имена удается найти только на кладбищах в 60 городах, официально об их смерти не сообщали ни власти, ни родственники.

Из новых 876 погибших 179 человек — мобилизованные. Всего известно о смерти 823 резервистов. Завербованных в ЧВК «Вагнер»‎ заключенных погибло не меньше 458 человек.

The New York Times сообщала, что кладбище ЧВК в Краснодарском крае выросло в семь раз за два месяца.

*«Медиазону»‎ Минюст России считает «иностранным агентом»‎.