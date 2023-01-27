Россия и Латвия отзывают послов. Посол Латвии Марис Риекстиньш должен покинуть страну в течение двух недель, посол России в Латвии Михаил Ванин — до 24 февраля.

Как заявили в российском МИДе, вся ответственность на понижении уровня дипотношений лежит на Латвии. В Риге обосновывали это решение аналогичными действиями в отношении Эстонии. МИД не принял такие аргументы.

«Солидарность» между ними лишь в другом — в тотальной русофобии и желании стать инициаторами враждебных шагов в отношении России, что поощряется США и некоторыми другими недружественными для нас странами», — утверждают в российском министерстве.