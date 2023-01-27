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#Новости

Россия и Латвия отзывают послов

27.01.2023

Российский посол должен будет покинуть страну до 24 февраля, латышский — в течение двух недель

Россия и Латвия отзывают послов. Посол Латвии Марис Риекстиньш должен покинуть страну в течение двух недель, посол России в Латвии Михаил Ванин — до 24 февраля. 

Как заявили в российском МИДе, вся ответственность на понижении уровня дипотношений лежит на Латвии. В Риге обосновывали это решение аналогичными действиями в отношении Эстонии. МИД не принял такие аргументы. 

«Солидарность» между ними лишь в другом — в тотальной русофобии и желании стать инициаторами враждебных шагов в отношении России, что поощряется США и некоторыми другими недружественными для нас странами», — утверждают в российском министерстве. 



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