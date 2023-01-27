Премьер-министр Венгрии заявил, что наложит вето на санкции против российской ядерной энергетики

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что наложит вето на любые санкции ЕС против России, затрагивающие ядерную энергетику. В ЕС сегодня продлили на полгода введенные ранее санкции.

По информации Reuters, Венгрия планирует расширить построенную вместе с «Росатомом»‎ АЭС. Ядерное топливо АЭС получает из России.

«Мы не позволим реализовать план включения атомной энергетики в санкции. Об этом не может быть и речи»‎, — заявил премьер Венгрии.

Будапешт не в первый раз выступает на стороне Москвы. Ранее Венгрия блокировала и критиковала санкции в отношении России.

Сегодня ЕС продлил до 31 июля 2023 года действие всех санкций против России, введенных после «присоединения» Крыма и после начала боев в Украине.