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#Новости

Премьер-министр Венгрии заявил, что наложит вето на санкции против российской ядерной энергетики

27.01.2023

Он планирует расширить построенную с «Росатомом»‎ АЭС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что наложит вето на любые санкции ЕС против России, затрагивающие ядерную энергетику. В ЕС сегодня продлили на полгода введенные ранее санкции. 

По информации Reuters, Венгрия планирует расширить построенную вместе с «Росатомом»‎ АЭС. Ядерное топливо АЭС получает из России.  

«Мы не позволим реализовать план включения атомной энергетики в санкции. Об этом не может быть и речи»‎, — заявил премьер Венгрии.

Будапешт не в первый раз выступает на стороне Москвы. Ранее Венгрия блокировала и критиковала санкции в отношении России. 

Сегодня ЕС продлил до 31 июля 2023 года действие всех санкций против России, введенных после «присоединения» Крыма и после начала боев в Украине. 


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