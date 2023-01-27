Рабочие — главе Белгородской области: «Почему мы копаем окопы, а нас кидают?»

«Можем объяснить»‎ обратили внимание, что в соцсетях люди начали активно жаловаться на невыплаты за работу губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову. Люди рассказывают, что участвовали в строительстве засечной черты, но денег за работу не увидели.

Часто к работам привлекают мобилизованных или бюджетников: они после получают деньги а земляные работы. По словам Гладкова, работы идут по графику: он регулярно публикует отчеты о посещении места строительства.

«Вы из бюджета выделяете деньги на окопы. мы работаем на границе нам не отдают заработанные деньги», — пишет губернатору некий Олег Грызя.

«Почему мы копаем окопы, а нас кидают?», — возмущается другой мужчина.

Чиновники на такие обращения реагируют, просят прислать полную информацию в личные сообщения.

Жалобы на невыплаты были и раньше. На горячую линию перед новым годом Гладкову позвонили рабочие, которые рыли окопы в Луганской области. Он посоветовал им обратиться в прокуратуру.

Фото: Вячеслав Гладков.