Врача в Саратове оштрафовали за фразу в частном разговоре «Я против войны в Украине»‎

В Саратове врач Салимат Асланова во время разговора с коллегами 26 сентября в ординаторской сказала: «Я против войны в Украине»‎. Это посчитали «дискредитацией армии»‎, суд назначил ей штраф в 30 тыс. рублей (ст.20.3.3 КоАП РФ).

Как пишет «НеМосква»‎, одна из свидетельниц сказала, что таких слов от Аслановой не слышала, но она знает, что коллега выступала против боев в Украине, так как она уносит жизни других людей. Другая коллега говорила, что Асланова высказывалась против мобилизации в Дагестане и говорила, что «Россия напала на Украину, солдаты российской армии творят бесчинства, насилуют украинок».

Оштрафованная врач вину не признала, добавив, что с коллегами обсуждала войну в общем смысле этого слова. Асланова добавила, то ее коллега ординатор оговорила ее на почве национальной неприязни.