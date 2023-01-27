Россиянку не приняли в посольстве России в Канаде из-за «угрозы безопасности загранучреждению»‎

Россиянка Елена Пушкарева, которая с 2013 года живет в Канаде, рассказала «Сирене»‎, что не смогла попасть на прием в посольство России. Ей отказали из-за «угрозы безопасности загранучреждению». «Угрозой»‎ стала подписка на группу «За прекрасную Россию будущего» в Facebook*.

Решение об отказе в приеме принял лично посол. Женщине позвонили за 1,5 часа до назначенной встречи и сказали, что обнаружили на ее Facebook* подписку на группу. В ней якобы нашли материалы, «призывающие к насильственным действиям в ущерб интересам РФ».

Пушкарева подумала, что это розыгрыш, но в консульстве ей сказали тоже самое: прием отменил посол из-за «угрозы безопасности российскому загранучреждению».

«У меня несовершеннолетние дети, через год им менять паспорта. Это касается или не касается их? Мы проверили, что ни в каких списках мы не состоим, это какая-то самодеятельность посла, поскольку они мне даже ничего письменно не выдали. Я не могу предсказать, какие для меня это будут последствия. Мои права нарушены», — считает россиянка.

принадлежит, которую российский суд признал «экстремистской».