Навальному* ухудшили условия в ШИЗО

Алексей Навальный* рассказал, что администрация колонии нашла способ ухудшить его условия в ШИЗО. Ему в камеру установили слишком яркую лампу, под которой невозможно даже читать.

«Дорогие члены ОНК Алексей Мельников и Георгий Волков, ну, спасибо, пацаны, удружили. Очень, блин, помогли.

Вы приехали ко мне и рассказали, как у меня все классно, здорово и законно. Но это ладно. Я понимаю новые условия работы ОНК. Но ведь вы в конце своего отчета добавили фразу: «Только с освещением там проблема». Поэтому по результатам вашего визита не изменилось абсолютно ничего (и даже ваши лекарства мне так и не передали), за исключением того, что в мою камеру ШИЗО 2х3 метра зафигачили огромную лампу, в которой сияют аж три большие лампы дневного освещения. Поэтому естественного освещения у меня как не было, так и нет, зато искусственного столько, что позавидует любая операционная. И сидеть при таком свете по 16 часов в сутки — это же просто одуреть можно, даже читать тяжело и хочется прикрыть глаза рукой.

Я отчаянно требую от администрации убрать хотя бы одну из трех ламп, но они ни в какую. Видимо, это их месть за то, что вы их заставили переделать освещение. То есть заставили вы, а слепым через три месяца стану я.

Не очень-то справедливо.

Приезжайте, блин, снова и переделывайте все как было»‎, — написал политик.

В ШИЗО его отправили уже в 11-й раз — поводом стало «неправильное представление»‎.

*Алексея Навального российские власти считают «террористом и экстремистом»‎.