Песков: указы о помиловании заключенных — секретные

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на брифинге рассказал, что процедура помилования заключенных, участвовавших в боях в Украине в составе ЧВК «Вагнер»‎, секретная. Он считает, что указы президента в этом случае полностью законны.

«Я не могу ничего говорить об указах. Вы знаете, что есть указы открытые, есть с разной степенью секретности. Однако я действительно могу подтвердить, что вся процедура помилования осуществляется в строгом соответствии с российским законодательством», — цитирует Пескова «Коммерсант»‎.

В ЧВК «Вагнер»‎, по оценкам британской разведки, завербовали около 50 тыс. заключенных. После 180 дней контракта им обещают помилование и возвращение на гражданку.