На Алтае жителям обещают именной пропуск в бомбоубежище

На Алтае жителям пообещали «именной пропуск»‎ в бомбоубежище. Бункер только начали строить: «пропуск»‎ можно получить за донат на его строительство, пишет «7*7»‎.

Бомбоубежище начали строить на территории мясокомбината в Бийске. Начать строительство собираются из-за «ожидаемой ядерной агрессии со стороны недружественных стран».

В ГСЧС сообщение назвали фейком, потому что строительства бомбоубежища «нет и быть не может».

Подготовку бомбоубежищ начали еще в прошлом году в приграничных регионах, сообщалось о подготовке в Москве. На прошлой неделе поддерживать в готовности бомбоубежища потребовал глава Тюмени Руслан Кухарук. Тюмень от линии фронта в 2,5 тыс. километрах.