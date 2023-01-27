Екатерина Шульман* стала профессором в Казахстане

Политолог Екатерина Шульман* стала associate professor и преподавателем курса «Политология»‎ в Казахстане. Ее пригласили в КАЗГЮУ им. М.Нарикбаева: уже прошла встреча с коллективом и студентами.

«Доброе руководство КАЗГЮУ предоставило мне живых студентов (очень заинтересованных, по моим первым впечатлениям) и возможность поучаствовать в создании курса политологии для бакалавров 2-3 курса, которые учатся не на политологов, но нуждаются в политологических знаниях. Поскольку никаких учебных часов в России у меня нет с середины апреля, а выступления в европейских университетах носят спорадический характер (с этой весны будет регулярней), то чувства мои понятны всякому преподавателю, отлученному от преподавания. Added bonus: можно ещё чаще ездить в Казахстан — на интенсивы и сессии!»‎ — написала политолог в своем Telegram.

*Екатерину Шульман Минюст России считает «иностранным агентом»‎.