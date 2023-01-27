Глава «Ростеха»‎: разговоры о нехватке снарядов — ерунда

Гендиректор госкорпорации «Ростех»‎ Сергей Чемезов считает, что разговоры о «снарядном голоде» в российской армии — ерунда. Расход боеприпасов, по его словам, большой, но корпорация увеличила производство в несколько раз, пишет РИА «Новости».

Чемезов сказал, что разговоры о «снарядном голоде»‎ ведут недруги России. Недавно госкорпорации передали еще 15 заводов, производящих комплектующие и различные вещества для снарядов. Значительная часть из которых — пороховые.

«Расход боеприпасов в зоне СВО действительно высокий. Речь идет как об артиллерийских и танковых выстрелах, ракетном вооружении, так и о боеприпасах для стрелкового оружия. Соответственно, по заказу Минобороны мы увеличили в несколько раз производство боеприпасов, а по некоторым видам оно увеличено на несколько порядков»‎, — сказал глава «Ростеха»‎.

Он также добавил, что в переданные заводы планируется вложить десятки миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что Россия закупает боеприпасы в Северной Корее и Иране. КНДР эту информацию отвергла, а Иран подтвердил продажу беспилотников, но якобы еще до «спецоперации»‎.

«Важные истории»‎* узнали, что структуры «Ростеха»‎ не испытывают проблем с покупкой западной электроники, несмотря на санкции. Выстроена цепочка поставок через подставные компании.

*«Важные истории»‎ российские власти считают «нежелательной организацией»‎.