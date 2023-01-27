Один человек погиб при нападении на посольство Азербайджана в Иране

МИД Азербайджана сообщил, что на посольство в столице Ирана было совершено нападение. Убит глава службы безопасности дипмиссии Орхан Аскеров, два человека ранены, передает РБК.

Вооруженный автоматом Калашникова мужчина пришел в посольство около 8:30 по местному времени. Нападавший задержан, ведется расследование.

В российском МИД выразили соболезнования.

«Шокированы очередным нападением на посольство Азербайджана, в ходе которого был убит сотрудник охраны. Выражаем соболезнования и поддержку азербайджанским коллегам!»‎ — сообщила представитель МИД Мария Захарова.