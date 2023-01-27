Клишас считает, что ЕС не сможет использовать российские активы

Сенатор Андрей Клишас считает, что ЕС не смогжет использовать замороженные российские активы. Вчера сообщалось, что в Европе рассматривают возможность временной передачи российских средств Украине.

Клишас прокомментировал новость в своем Telegram.

«Бедные «европейские юристы»‎ не нашли «четких юридических оснований»‎ для ареста российских активов (но они в ЕС арестованы, без оснований), но нашли возможность «временно»‎ использовать российские активы на восстановление Украины. Операция по легализации украденного позорно провалена»‎, — считает сенатор.

Накануне Bloomberg писал, что юридическая служба Совета ЕС нашла способ передать российские активы Украине. Их планируют использовать, чтобы извлечь прибыль, передать на восстановление Украине, но впоследствии вернуть России. По оценкам агентства, в Европе могут использовать около 33,8 млрд евро из замороженных 350 млрд евро.