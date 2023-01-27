Обвиняемую в «фейках»‎ про армию барнаульскую журналистку перевели в СИЗО

Журналистку RusNews из Барнаула Марию Пономаренко перевели в СИЗО. Ее обвинили в распространении «фейков»‎ про армию по мотивам «политической ненависти» (п. д ч.2 ст.207.3 УК РФ) после постов о погибших жителях Мариуполя, пишет «7*7»‎.

О переводе в СИЗО Мария Пономаренко сама просила суд в начале января, но тогда суд ей отказал. Под домашним арестом она жила в квартире бывшего мужа, но из-за ссоры с ним Пономаренко пришла в полицию, которая доставила ее в суд и перевела в СИЗО.

В СИЗО Мария находилась до ноября 2022 года. Она рассказывала о неизвестных уколах, о плохих условиях в изоляторе. Она предприняла попытку вскрыть вены, но медики ее спасли.